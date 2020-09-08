Госдеп продал здание бывшей резиденции посла под Тель-Авивом

Госдепартамент США продал резиденцию американского посла у Тель-Авива, она располагалась там до переноса посольства США в Иерусалим, сообщает Associated Press.

«Покупатель был выбран исключительно потому, что его предложение было самым выгодным», — отметили в посольстве.

Цена комплекса превышает $80 млн.

Администрация президента США Дональда Трампа перенесла посольство из Тель-Авива в Иерусалим в 2018 году после признания американской стороной Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Ранее сообщалось, что Лига арабских государств (ЛАГ) и Турция осудили решение властей Сербии перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.