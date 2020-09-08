Канцлер Австрии и премьер Словении поднялись на гору в Альпах

Премьер-министр Словении Янез Янша и канцлер Австрии Себастьян Курц совместно совершили восхождение на северную сторону горы Триглав — высочайшей вершины Юлийских Альп.

Гора Триглав в Словении имеет высоту 2864 метра. Она изображена на словенском флаге.

Slovenska smer v S Triglavski steni preplezana. Čudovito vreme na vrhu. Odlična družba izvrstnega gornika in @sebastiankurz in vsebinski pogovori 🇸🇮🇦🇹 pic.twitter.com/mA56vTMQvr — Janez Janša (@JJansaSDS) September 8, 2020

«Маршрут к северной стене Триглава покорён. Прекрасная погода наверху, отличная компания превосходного альпиниста Себастьяна Курца и содержательные беседы», — написал Янша в Twitter.

Канцлер Австрии находится в Словении с однодневным визитом.