Канцлер Австрии и премьер Словении поднялись на гору в Альпах

Короткая ссылка
Премьер-министр Словении Янез Янша и канцлер Австрии Себастьян Курц совместно совершили восхождение на северную сторону горы Триглав — высочайшей вершины Юлийских Альп.
Канцлер Австрии и премьер Словении поднялись на гору в Альпах
  • Reuters

Гора Триглав в Словении имеет высоту 2864 метра. Она изображена на словенском флаге.

«Маршрут к северной стене Триглава покорён. Прекрасная погода наверху, отличная компания превосходного альпиниста Себастьяна Курца и содержательные беседы», — написал Янша в Twitter.

Канцлер Австрии находится в Словении с однодневным визитом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить