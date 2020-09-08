За сутки в Турции выявили 1761 новый случай коронавируса
- Reuters
Общее число выявленных случаев достигло 283 270.
Отмечается, что за сутки скончались 52 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего умерли 6782 человека.
Число вылечившихся достигло 253 245.
Ранее МВД Турции объявило, что в общественных местах страны теперь стало обязательным ношение масок.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.