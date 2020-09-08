В ЕС назвали цель переговоров Сербии и Косова под эгидой Евросоюза

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Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано рассказал о цели переговоров между Сербией и непризнанным государством Косово под эгидой Европейского союза.
В ЕС назвали цель переговоров Сербии и Косова под эгидой Евросоюза
  • Reuters

Как указывает ТАСС, он отметил, что целью данного диалога является официальное признание Косова и интеграция обеих территорий в Евросоюз.

«Реалистически Евросоюз принимает заявки на вступление только от государств, которые официально признаны в этом качестве. ЕС занимается переговорами между Сербией и Косовом, которые направлены именно на это, на нормализацию отношений между Сербией и Косовом и на их скорейшую европейскую интеграцию», — сказал он.

Ранее спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак прокомментировал переговоры между Сербией и непризнанным государством Косово, прошедшие в Брюсселе.

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