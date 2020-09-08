В ЕС назвали цель переговоров Сербии и Косова под эгидой Евросоюза
- Reuters
Как указывает ТАСС, он отметил, что целью данного диалога является официальное признание Косова и интеграция обеих территорий в Евросоюз.
«Реалистически Евросоюз принимает заявки на вступление только от государств, которые официально признаны в этом качестве. ЕС занимается переговорами между Сербией и Косовом, которые направлены именно на это, на нормализацию отношений между Сербией и Косовом и на их скорейшую европейскую интеграцию», — сказал он.
Ранее спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак прокомментировал переговоры между Сербией и непризнанным государством Косово, прошедшие в Брюсселе.