В ЕС назвали цель переговоров Сербии и Косова под эгидой Евросоюза

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано рассказал о цели переговоров между Сербией и непризнанным государством Косово под эгидой Европейского союза.

Как указывает ТАСС, он отметил, что целью данного диалога является официальное признание Косова и интеграция обеих территорий в Евросоюз.

«Реалистически Евросоюз принимает заявки на вступление только от государств, которые официально признаны в этом качестве. ЕС занимается переговорами между Сербией и Косовом, которые направлены именно на это, на нормализацию отношений между Сербией и Косовом и на их скорейшую европейскую интеграцию», — сказал он.

Ранее спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак прокомментировал переговоры между Сербией и непризнанным государством Косово, прошедшие в Брюсселе.