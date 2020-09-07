Врач Берлускони рассказал о состоянии здоровья политика

Личный врач бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони рассказал о состоянии здоровья политика, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Reuters

Как отметил в эфире итальянского телевидения врач Альберто Дзангрилло, состояние Берлускони улучшается. «Комплексная клиническая картина, похоже, улучшается и соответствует химическому составу крови и возобновлению сильного специфического иммунного ответа, связанного со снижением показателей воспалительного процесса», — цитирует его РИА Новости. Ранее сообщалось, что Берлускони заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Россия заявила о готовности оказать помощь больному коронавирусом экс-премьеру.