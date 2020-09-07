Врач Берлускони рассказал о состоянии здоровья политика

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Личный врач бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони рассказал о состоянии здоровья политика, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Врач Берлускони рассказал о состоянии здоровья политика
  • Reuters

Как отметил в эфире итальянского телевидения врач Альберто Дзангрилло, состояние Берлускони улучшается.

«Комплексная клиническая картина, похоже, улучшается и соответствует химическому составу крови и возобновлению сильного специфического иммунного ответа, связанного со снижением показателей воспалительного процесса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Берлускони заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Россия заявила о готовности оказать помощь больному коронавирусом экс-премьеру.

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