Врач Берлускони рассказал о состоянии здоровья политика
- Reuters
Как отметил в эфире итальянского телевидения врач Альберто Дзангрилло, состояние Берлускони улучшается.
«Комплексная клиническая картина, похоже, улучшается и соответствует химическому составу крови и возобновлению сильного специфического иммунного ответа, связанного со снижением показателей воспалительного процесса», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Берлускони заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Россия заявила о готовности оказать помощь больному коронавирусом экс-премьеру.