МИД рассказал о ситуации с обвиняемым в США россиянином Спицыным
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- РИА Новости
«Гражданин России Александр Спицын был арестован сразу по прибытии в США 21 августа этого года. Уведомление о его задержании поступило в посольство России в США 24 августа», — цитирует представителя МИД РИА Новости.
Россиянина обвиняют в сговоре с целью легализации денежных средств.
«Посольство России в США поддерживает связь с американскими правоохранительными органами по данному вопросу и оказывает Спицыну необходимое консульско-правовое содействие», — добавили в российском ведомстве.
В конце августа стало известно о задержании в США россиянина Спицына по обвинению в создании преступной схемы с наймом американцев на фиктивную работу.
МИД России призвал выезжающих за границу россиян помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов на территории США и по запросам их властей в третьих странах.