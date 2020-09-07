МИД рассказал о ситуации с обвиняемым в США россиянином Спицыным

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Гражданин России Александр Спицын, обвиняемый в США в мошенничестве, находится в тюрьме Майами, ему оказывается консульское содействие, сообщили в МИД России.
МИД рассказал о ситуации с обвиняемым в США россиянином Спицыным
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Гражданин России Александр Спицын был арестован сразу по прибытии в США 21 августа этого года. Уведомление о его задержании поступило в посольство России в США 24 августа», — цитирует представителя МИД РИА Новости.

Россиянина обвиняют в сговоре с целью легализации денежных средств.

«Посольство России в США поддерживает связь с американскими правоохранительными органами по данному вопросу и оказывает Спицыну необходимое консульско-правовое содействие», — добавили в российском ведомстве.

В конце августа стало известно о задержании в США россиянина Спицына по обвинению в создании преступной схемы с наймом американцев на фиктивную работу.

МИД России призвал выезжающих за границу россиян помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов на территории США и по запросам их властей в третьих странах.

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