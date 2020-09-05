Немецкий эксперт назвал причину неуязвимости России
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По его данным, резервы России на данный момент составляют $600 млрд. Цшэпитц отмечает, что рекордный показатель средств был накоплен несмотря на сохранение антироссийских санкций и невысокие цены на нефть.
Таким образом, уточняет автор статьи, Россию с финансовой точки зрения не получится «легко поставить на колени».
Ранее в российском Минфине сообщили, что в Фонде национального благосостояния России (ФНБ) по состоянию на 1 августа 2020 года находилось 12,959 трлн рублей.