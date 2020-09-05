Немецкий эксперт назвал причину неуязвимости России

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Большой объём накопленных резервов России делает её финансово неуязвимой для санкций Запада. С таким заявлением выступил бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.
Немецкий эксперт назвал причину неуязвимости России
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

По его данным, резервы России на данный момент составляют $600 млрд. Цшэпитц отмечает, что рекордный показатель средств был накоплен несмотря на сохранение антироссийских санкций и невысокие цены на нефть.

Таким образом, уточняет автор статьи, Россию с финансовой точки зрения не получится «легко поставить на колени».

Ранее в российском Минфине сообщили, что в Фонде национального благосостояния России (ФНБ) по состоянию на 1 августа 2020 года находилось 12,959 трлн рублей.

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