В Иране 217 человек пострадали при взрыве баллона с хлором
В Иране в провинции Илам произошёл взрыв баллона с хлором, в результате чего пострадали 217 человек. Об этом информирует агентство Mehr.
- Reuters
- © Abdollah Heidari
По данным местных медицинских служб, 106 человек были доставлены в больницы.
Ещё 111 пострадавших отпустили домой после оказания медицинской помощи.
Ранее в Тбилиси произошёл взрыв кислородного баллона. Один человек погиб, трое пострадали.
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