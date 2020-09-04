В Иране 217 человек пострадали при взрыве баллона с хлором

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В Иране в провинции Илам произошёл взрыв баллона с хлором, в результате чего пострадали 217 человек. Об этом информирует агентство Mehr.
В Иране 217 человек пострадали при взрыве баллона с хлором
  • Reuters
  • © Abdollah Heidari

По данным местных медицинских служб, 106 человек были доставлены в больницы.

Ещё 111 пострадавших отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Ранее в Тбилиси произошёл взрыв кислородного баллона. Один человек погиб, трое пострадали.

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