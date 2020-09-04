Врач рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Берлускони

Короткая ссылка
Состояние заболевшего коронавирусом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не вызывает беспокойства, сообщил его личный врач, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло.
Врач рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Берлускони
  • Reuters

«Клиническая картина Берлускони в настоящий момент спокойная и ободряющая», — цитирует медика РИА Новости.

По его словам, у политика мягкая форма лёгочной инфекции, он «не интубирован и дышит естественно».

Дзангрилло объяснил, что госпитализация понадобилась, поскольку Берлускони считается пациентом из группы повышенного риска.

Ожидается, что он пробудет в медучреждении несколько дней.

В среду, 2 сентября, Дзангрилло сообщил о выявлении COVID-19 у Берлускони. Он отметил, что заболевание проходит без симптомов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить