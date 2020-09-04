Врач рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Берлускони

Состояние заболевшего коронавирусом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не вызывает беспокойства, сообщил его личный врач, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло.

«Клиническая картина Берлускони в настоящий момент спокойная и ободряющая», — цитирует медика РИА Новости.

По его словам, у политика мягкая форма лёгочной инфекции, он «не интубирован и дышит естественно».

Дзангрилло объяснил, что госпитализация понадобилась, поскольку Берлускони считается пациентом из группы повышенного риска.

Ожидается, что он пробудет в медучреждении несколько дней.

В среду, 2 сентября, Дзангрилло сообщил о выявлении COVID-19 у Берлускони. Он отметил, что заболевание проходит без симптомов.