Врач рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Берлускони
- Reuters
«Клиническая картина Берлускони в настоящий момент спокойная и ободряющая», — цитирует медика РИА Новости.
По его словам, у политика мягкая форма лёгочной инфекции, он «не интубирован и дышит естественно».
Дзангрилло объяснил, что госпитализация понадобилась, поскольку Берлускони считается пациентом из группы повышенного риска.
Ожидается, что он пробудет в медучреждении несколько дней.
В среду, 2 сентября, Дзангрилло сообщил о выявлении COVID-19 у Берлускони. Он отметил, что заболевание проходит без симптомов.