В США из-за урагана «Лаура» погибли 24 человека

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В США в результате последствий урагана «Лаура», по последним данным, погибли не менее 24 человек. Об этом сообщила NBC.
В США из-за урагана «Лаура» погибли 24 человека
  • Reuters

По данным телеканала, 19 летальных случаев зафиксировано в штате Луизиана.

Ещё пять человек погибли в штате Техас.

Согласно данным местных властей, в Луизиане около 200 тыс. человек остались без электричества из-за урагана.

По словам губернатора Луизианы Джона Бела Эдвардса, ураган привёл к «разрушениям и катастрофическому ущербу». 

Ранее «Лаура» получила четвертую категорию по пятибалльной шкале, максимальная скорость ветра достигала 240 км/ч.

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