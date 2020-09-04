В США из-за урагана «Лаура» погибли 24 человека

В США в результате последствий урагана «Лаура», по последним данным, погибли не менее 24 человек. Об этом сообщила NBC.

Reuters

По данным телеканала, 19 летальных случаев зафиксировано в штате Луизиана. Ещё пять человек погибли в штате Техас. Согласно данным местных властей, в Луизиане около 200 тыс. человек остались без электричества из-за урагана. По словам губернатора Луизианы Джона Бела Эдвардса, ураган привёл к «разрушениям и катастрофическому ущербу». Ранее «Лаура» получила четвертую категорию по пятибалльной шкале, максимальная скорость ветра достигала 240 км/ч.