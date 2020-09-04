В Северной Македонии могут вновь ввести ограничения из-за коронавируса

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче заявил, что власти могут вновь ввести ограничения в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает ТАСС, глава Минздрава указал, что, в частности, в стране может быть вновь введён комендантский час.

«У нас имеется такой план, а эти меры являются целенаправленными и локальными. В общине, населённом пункте, возможно, в каком-то экономическом субъекте, компании», — указал министр.

Филипче также допустил возможность очередного временного закрытия предприятий.

«Если будет такая оценка, что есть необходимость вмешаться с точки зрения ограничений, то возможно сокращение рабочего времени или закрытие некоторых фабрик и заводов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в столице Канады Оттаве несколько тысяч человек приняли участие в протестной акции против ограничений из-за коронавируса.