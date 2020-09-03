Число выявленных случаев COVID-19 во Франции превысило 300 тысяч
Врачи зафиксировали 7157 новых случаев заболевания коронавирусом во Франции за сутки, общее число пациентов с COVID-19 увеличилось до 300 181.
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные французского Минздрава.
По информации ведомства, за последние 24 часа скончался 21 человек с COVID-19, с начала пандемии — 30 706.
Ранее власти Парижа обязали носить маски на всех улицах города.
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