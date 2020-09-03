«Аэрофлот» возобновит с 9 сентября рейсы в Каир

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Пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова сообщила, что авиаперевозчик с 9 сентября возобновит полёты в Каир.
«Аэрофлот» возобновит с 9 сентября рейсы в Каир
  • globallookpress.com

«Аэрофлот» с 9 сентября  возобновляет полёты в Каир», — цитирует РИА Новости Спивакову.

Она добавила, что рейсы будут выполняться три раза в неделю. 

Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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