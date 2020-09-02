Лавров примет участие во встрече министров G20

Глава МИД России Сергей Лавров 3 сентября примет участие во встрече министров иностранных дел стран — членов «Группы двадцати», которая пройдёт в режиме видеоконференции.

Об этом информирует Департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

«3 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует принять участие во встрече министров иностранных дел государств — членов «Группы двадцати» и руководителей международных организаций (в формате видеоконференции)», — указано в сообщении.

Встреча проводится в рамках мероприятий председательства Саудовской Аравии в 2020 году.

В ходе встречи планируется обсуждение хода реализации поручений лидеров стран, обозначенных в итоговом заявлении экстренного саммита G20, посвящённого борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее Лавров встретился с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.