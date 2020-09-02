Лавров примет участие во встрече министров G20

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров 3 сентября примет участие во встрече министров иностранных дел стран — членов «Группы двадцати», которая пройдёт в режиме видеоконференции.
Лавров примет участие во встрече министров G20
  • РИА Новости

Об этом информирует Департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства. 

«3 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует принять участие во встрече министров иностранных дел государств — членов «Группы двадцати» и руководителей международных организаций (в формате видеоконференции)», — указано в сообщении.

Встреча проводится в рамках мероприятий председательства Саудовской Аравии в 2020 году.

В ходе встречи планируется обсуждение хода реализации поручений лидеров стран, обозначенных в итоговом заявлении экстренного саммита G20, посвящённого борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее Лавров встретился с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить