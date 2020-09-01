В Вирджинии потерпел крушение разведывательный самолёт ВМС США
- Reuters
«Два пилота и два других члена экипажа благополучно катапультировались», — заявил он.
Инцидент произошёл в ходе тренировочного полёта вблизи американской военной базы в городе Норфолке.
По предварительным данным, члены экипажа не получили серьезных повреждений, об ущербе на земле также не сообщалось.
Ранее двое американских военнослужащих погибли и ещё трое получили ранения в результате крушения военного вертолёта США в штате Калифорния.