В Вирджинии потерпел крушение разведывательный самолёт ВМС США

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В американском штате Вирджиния потерпел крушение разведывательный самолёт ВМС США E-2 Hawkeye, сообщает ABC со ссылкой на командующего Дженнифера Крегга.
В Вирджинии потерпел крушение разведывательный самолёт ВМС США
  • Reuters

«Два пилота и два других члена экипажа благополучно катапультировались», — заявил он.

Инцидент произошёл в ходе тренировочного полёта вблизи американской военной базы в городе Норфолке.

По предварительным данным, члены экипажа не получили серьезных повреждений, об ущербе на земле также не сообщалось.

Ранее двое американских военнослужащих погибли и ещё трое получили ранения в результате крушения военного вертолёта США в штате Калифорния.

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