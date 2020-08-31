Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Индии
- РИА Новости
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего главы государства Пранаба Кумара Мукерджи», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин назвал Мукерджи настоящим другом России.
Также президент отметил его вклад в укрепление партнёрства между Россией и Индией.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного и всему народу Индии», — добавил российский лидер.
Ранее стало известно, что Пранаб Кумар Мукерджи скончался в возрасте 84 лет.