Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Индии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индийскому президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с кончиной бывшего главы государства Пранаба Кумара Мукерджи.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего главы государства Пранаба Кумара Мукерджи», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин назвал Мукерджи настоящим другом России.

Также президент отметил его вклад в укрепление партнёрства между Россией и Индией.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного и всему народу Индии», — добавил российский лидер.

Ранее стало известно, что Пранаб Кумар Мукерджи скончался в возрасте 84 лет.