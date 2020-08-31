В американском Сент-Луисе скончался раненый полицейский

Полицейский, получивший тяжёлое ранение в результате стрельбы злоумышленника в американском Сент-Луисе, cкончался.

Об этом сообщается в Twitter департамента полиции Сент-Луиса.

It is with the heaviest of hearts that we report that our critically injured officer has died.



We cannot express how much we appreciate the hospital staff who continuously treated both officers for their injuries.



Thank you all for your continued thoughts & prayers! pic.twitter.com/8zWwE2aVqH — St. Louis, MO Police (@SLMPD) August 31, 2020

Отмечается, что ещё один раненный в результате стрельбы полицейский был выписан из больницы.

Стрелявший злоумышленник разыскивается.

Ранее в результате стрельбы в кафе в Чикаго, штат Иллинойс, один человек погиб и ещё пятеро пострадали.