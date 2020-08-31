В американском Сент-Луисе скончался раненый полицейский
- globallookpress.com
Об этом сообщается в Twitter департамента полиции Сент-Луиса.
It is with the heaviest of hearts that we report that our critically injured officer has died.— St. Louis, MO Police (@SLMPD) August 31, 2020
We cannot express how much we appreciate the hospital staff who continuously treated both officers for their injuries.
Thank you all for your continued thoughts & prayers! pic.twitter.com/8zWwE2aVqH
Отмечается, что ещё один раненный в результате стрельбы полицейский был выписан из больницы.
Стрелявший злоумышленник разыскивается.
Ранее в результате стрельбы в кафе в Чикаго, штат Иллинойс, один человек погиб и ещё пятеро пострадали.