Более 30 полицейских пострадали во время протестов в Берлине

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Более 30 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе протестов в субботу, 29 августа, в Берлине, сообщает пресс-служба городской полиции.
Более 30 полицейских пострадали во время протестов в Берлине
  • Reuters

«Пострадали 33 служащих полиции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время беспорядков задержаны 316 человек. 

Наиболее серьёзные столкновения произошли на центральной улице Унтер-ден-Линден. Как указывается в пресс-релизе, полицейских закидали камнями и бутылками, а те в ответ использовали перцовые баллончики.

Организатором митингов выступило движение против мер, принятых в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В воскресенье, 30 августа, в Берлине продолжились массовые протесты против ограничений, ранее введённых в связи с пандемией COVID-19. RT вёл прямую трансляцию.

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