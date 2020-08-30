Более 30 полицейских пострадали во время протестов в Берлине
- Reuters
«Пострадали 33 служащих полиции», — говорится в сообщении.
Как отмечается, во время беспорядков задержаны 316 человек.
Наиболее серьёзные столкновения произошли на центральной улице Унтер-ден-Линден. Как указывается в пресс-релизе, полицейских закидали камнями и бутылками, а те в ответ использовали перцовые баллончики.
Организатором митингов выступило движение против мер, принятых в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
В воскресенье, 30 августа, в Берлине продолжились массовые протесты против ограничений, ранее введённых в связи с пандемией COVID-19. RT вёл прямую трансляцию.