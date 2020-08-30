ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27

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Российские истребители Су-27 действовали «небезопасно» при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Чёрным морем, заявило командование ВВС США в Европе и Африке.
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Российские пилоты действовали небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая (траекторию полёта. — RT) в пределах 100 футов от носовой части B-52 на одной с ним высоте и при использовании форсажа», — говорится в пресс-релизе.

Американские военные утверждают, что это «создавало турбулентность и ограничивало способность B-52 маневрировать».

Командующий ВВС Соединённых Штатов в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан считает, что подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе.

Инцидент произошёл в пятницу, 28 августа. 

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) России отмечали, что воздушная цель, приближавшаяся к государственной границе, была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами. Экипажи Су-27 приблизились на безопасное расстояние к объекту и идентифицировали его как американский В-52Н.

В ведомстве подчеркнули, что нарушения госграницы допущено не было, а весь полёт российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами.

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