В Латвии за сутки выявили 12 новых случаев коронавируса

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В Латвии за сутки выявили 12 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Латвии за сутки выявили 12 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний.

«За сутки в Латвии на COVID-19 проведено 1777 анализов, положительный результат показали 12», — говорится в сообщении.

Всего в Латвии выявлено 1393 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 1163 человека, 34 пациента с COVID-19 скончались.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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