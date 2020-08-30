В Черногории открылись избирательные участки на выборах в парламент

В Черногории открылись избирательные участки на выборах в скупщину (однопалатный парламент).

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Государственную избирательную комиссию (ГИК).

Согласно данным избиркома, правом голоса на выборах обладают 540 тыс. человек из примерно 620 тыс. граждан страны.

Участки открыты с 7:00 (8:00 мск) до 20:00 (21:00 мск), всего их 1217. Голосование по всей стране идёт за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах — также за представителей в местные органы власти.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия серьёзно обеспокоена попытками разыграть «антироссийскую карту» в преддверии парламентских выборов в Черногории.