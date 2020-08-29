Минздрав Турции отметил рост числа тяжёлых пациентов с коронавирусом

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В Турции растёт число тяжёлых случаев течения заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Минздрав Турции отметил рост числа тяжёлых пациентов с коронавирусом
  • Reuters

«Сегодня к числу активных больных прибавилось ещё 546 пациентов. Число погибших уже более 6 тыс., продолжает расти число тяжелобольных», — написал он в своём Twitter.

Согласно данным Минздрава, в Турции за сутки выявили 1549 случаев коронавируса, 39 заболевших скончались.

Всего в Турции зарегистрировано 267 064 случая COVID-19 и 6284 летальных исхода, связанных с коронавирусом.

242 812 человек вылечились от инфекции.

Ранее глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Турции.

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