В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 582 022

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 582 022.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии 10 672 человек выздоровели, выявлено 9752 новых случая, а также зафиксировано 284 летальных исхода.

Отмечается, что всего в стране 417 793 человека выздоровели, 18 468 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее правительство Колумбии приняло решение о продлении общенационального карантина до 30 августа.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.