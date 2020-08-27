В Китае за сутки выявили 27 инфицированных коронавирусом

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В Китае за сутки выявили восемь активных и 19 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
В Китае за сутки выявили 27 инфицированных коронавирусом
  • © REUTERS/Pak Yiu

Новые случаи зафиксированы в Сычуани, Хэбэе и Шанхае.

Летальных исходов, связанных с COVID-19, не зарегистрировано.

Накануне стало известно, что в больницах Пекина не осталось пациентов с коронавирусом.

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