В Китае за сутки выявили 27 инфицированных коронавирусом
В Китае за сутки выявили восемь активных и 19 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
- © REUTERS/Pak Yiu
Новые случаи зафиксированы в Сычуани, Хэбэе и Шанхае.
Летальных исходов, связанных с COVID-19, не зарегистрировано.
Накануне стало известно, что в больницах Пекина не осталось пациентов с коронавирусом.
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