В Китае за сутки выявили 27 инфицированных коронавирусом

В Китае за сутки выявили восемь активных и 19 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

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Новые случаи зафиксированы в Сычуани, Хэбэе и Шанхае. Летальных исходов, связанных с COVID-19, не зарегистрировано. Накануне стало известно, что в больницах Пекина не осталось пациентов с коронавирусом.