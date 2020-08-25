Трамп похвалил CNN

Президент США Дональд Трамп похвалил телеканал CNN, который он регулярно ругает за «фейковые новости».

Трамп отметил, что ему понравилось, как CNN освещал старт съезда Республиканской партии.

«Мне очень понравилось, что CNN осветил почти всё, что было на съезде вчера вечером. Это хорошо для CNN и хорошо для всей нашей страны. Спасибо», — написал Трамп в Twitter.

При этом он ранее раскритиковал телеканал Fox News за недостаточное освещение съезда.

Ранее Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост президента США в преддверии ноябрьских выборов.