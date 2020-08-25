Трамп похвалил CNN

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Президент США Дональд Трамп похвалил телеканал CNN, который он регулярно ругает за «фейковые новости».
Трамп похвалил CNN
  • Reuters

Трамп отметил, что ему понравилось, как CNN освещал старт съезда Республиканской партии.

«Мне очень понравилось, что CNN осветил почти всё, что было на съезде вчера вечером. Это хорошо для CNN и хорошо для всей нашей страны. Спасибо», — написал Трамп в Twitter.

При этом он ранее раскритиковал телеканал Fox News за недостаточное освещение съезда.

Ранее Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост президента США в преддверии ноябрьских выборов.

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