В ВОЗ не исключают новые случаи повторного заболевания коронавирусом

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Всемирная организация здравоохранения не исключает новые случаи повторного заболевания коронавирусом, но они единичны, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
В ВОЗ не исключают новые случаи повторного заболевания коронавирусом
  • Reuters

«У нас время от времени были сообщения о том, что люди получали негативный тест, а потом позитивный тест. И до нынешнего случая было неясно, действительно ли люди повторно заражались либо это были проблемы с тестированием», — приводит её слова РИА Новости.

Харрис подчеркнула, что таких случаев очень мало — один на более чем 23 млн.

В ВОЗ считают, что подобные ситуации могут повториться, но они не будут регулярными.

Ранее в Гонконге сообщили о подтверждённом случае повторного инфицирования COVID-19. 33-летний мужчина излечился от инфекции в апреле, однако его тест на коронавирус после возвращения из Испании в начале августа оказался положительным.

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