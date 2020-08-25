В ВОЗ не исключают новые случаи повторного заболевания коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения не исключает новые случаи повторного заболевания коронавирусом, но они единичны, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«У нас время от времени были сообщения о том, что люди получали негативный тест, а потом позитивный тест. И до нынешнего случая было неясно, действительно ли люди повторно заражались либо это были проблемы с тестированием», — приводит её слова РИА Новости.

Харрис подчеркнула, что таких случаев очень мало — один на более чем 23 млн.

В ВОЗ считают, что подобные ситуации могут повториться, но они не будут регулярными.

Ранее в Гонконге сообщили о подтверждённом случае повторного инфицирования COVID-19. 33-летний мужчина излечился от инфекции в апреле, однако его тест на коронавирус после возвращения из Испании в начале августа оказался положительным.