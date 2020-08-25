Генсек ООН оценил объём потерь сферы туризма от пандемии COVID-19

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Потери туристической отрасли за первые пять месяцев 2020 года из-за ограничительных мер по коронавирусу оцениваются примерно в $320 млрд. Как сообщил Генсек ООН Антониу Гутерреш, около 120 млн людей в этой отрасли могут потерять работу.
Генсек ООН оценил объём потерь сферы туризма от пандемии COVID-19
  • Reuters

«В секторе туризма работает каждый десятый человек на Земле, он обеспечивает средства к существованию ещё сотням миллионов людей», — приводит РИА Новости его слова.

Гутерреш подчеркнул, что большинство рискующих потерять работу в сфере туризма трудятся в неформальном секторе экономики или на микро-, малых и средних предприятиях. 

Ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавируса.

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