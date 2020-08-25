Генсек ООН оценил объём потерь сферы туризма от пандемии COVID-19
- Reuters
«В секторе туризма работает каждый десятый человек на Земле, он обеспечивает средства к существованию ещё сотням миллионов людей», — приводит РИА Новости его слова.
Гутерреш подчеркнул, что большинство рискующих потерять работу в сфере туризма трудятся в неформальном секторе экономики или на микро-, малых и средних предприятиях.
Ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавируса.