Министр иностранных дел Индии приедет в Россию в сентябре

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар планирует посетить Россию в сентябре, сообщил индийский посол Бала Венкатеш Варма.
Министр иностранных дел Индии приедет в Россию в сентябре
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как отметил дипломат в беседе с РИА Новости, визит должен состояться в рамках подготовки к очередному саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Он уточнил, что Россию намерен посетить и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Саммиты ШОС и БРИКС планировалось провести 21—23 июля. Позднее они были перенесены из-за пандемии.

Ранее стало известно, что совместное заседание глав оборонных ведомств государств — участников СНГ, стран — членов ШОС и ОДКБ пройдёт в Москве в начале сентября.

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