Министр иностранных дел Индии приедет в Россию в сентябре

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар планирует посетить Россию в сентябре, сообщил индийский посол Бала Венкатеш Варма.

Как отметил дипломат в беседе с РИА Новости, визит должен состояться в рамках подготовки к очередному саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он уточнил, что Россию намерен посетить и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Саммиты ШОС и БРИКС планировалось провести 21—23 июля. Позднее они были перенесены из-за пандемии.

Ранее стало известно, что совместное заседание глав оборонных ведомств государств — участников СНГ, стран — членов ШОС и ОДКБ пройдёт в Москве в начале сентября.