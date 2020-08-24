Министр иностранных дел Индии приедет в Россию в сентябре
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- РИА Новости
Как отметил дипломат в беседе с РИА Новости, визит должен состояться в рамках подготовки к очередному саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Он уточнил, что Россию намерен посетить и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Саммиты ШОС и БРИКС планировалось провести 21—23 июля. Позднее они были перенесены из-за пандемии.
Ранее стало известно, что совместное заседание глав оборонных ведомств государств — участников СНГ, стран — членов ШОС и ОДКБ пройдёт в Москве в начале сентября.