Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
- Reuters
«Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договорённости Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений», — сообщили в Кремле.
С российской стороны подчёркнута принципиальная позиция в поддержку «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы».
«Обсуждены также некоторые актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Подтверждён настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая клинические исследования и производство вакцин», — добавили в пресс-службе.
Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
В начале августа израильское правительство утвердило назначение действующего посла страны в Польше Александра Бен-Цви новым послом в России.