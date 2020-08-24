Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

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Президент России Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Стороны затронули тему ближневосточного урегулирования, ситуацию в Сирии, а также клинические исследования и производство вакцин.
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
  • Reuters

«Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договорённости Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений», — сообщили в Кремле.

С российской стороны подчёркнута принципиальная позиция в поддержку «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы».

«Обсуждены также некоторые актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Подтверждён настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая клинические исследования и производство вакцин», — добавили в пресс-службе.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

В начале августа израильское правительство утвердило назначение действующего посла страны в Польше Александра Бен-Цви новым послом в России.

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