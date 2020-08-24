Тихановская выступит на заседании комитета ЕП по ситуации в Белоруссии
- Reuters
Об этом говорится на сайте ЕП.
Как отмечает РИА Новости, в пресс-релизе говорится, что «депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарём внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид».
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения новых выборов.