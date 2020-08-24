Тихановская выступит на заседании комитета ЕП по ситуации в Белоруссии

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Комитет по иностранным делам Европейского парламента проведёт во вторник, 25 августа, внеочередное видеозаседание по ситуации в Белоруссии.
Тихановская выступит на заседании комитета ЕП по ситуации в Белоруссии
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ЕП.

Как отмечает РИА Новости, в пресс-релизе говорится, что «депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарём внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид».

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения новых выборов.

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