Тихановская выступит на заседании комитета ЕП по ситуации в Белоруссии

Комитет по иностранным делам Европейского парламента проведёт во вторник, 25 августа, внеочередное видеозаседание по ситуации в Белоруссии.

Об этом говорится на сайте ЕП.

Как отмечает РИА Новости, в пресс-релизе говорится, что «депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарём внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид».

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения новых выборов.