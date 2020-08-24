SANA: взрыв на газопроводе привёл к отключению электричества в Сирии
Взрыв на газопроводе в районе Дамаска привёл к отключению электроэнергии по всей Сирии. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление Минэнерго.
- Reuters
Отмечается, что взрыв произошёл на арабском газопроводе между районами Думайра и Адры.
В Миннефти не исключили, что взрыв мог быть «террористическим актом».
В июле стало известно о взрыве двух бомб в Дамаске накануне парламентских выборов в Сирии.
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