SANA: взрыв на газопроводе привёл к отключению электричества в Сирии

Взрыв на газопроводе в районе Дамаска привёл к отключению электроэнергии по всей Сирии. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление Минэнерго.

Reuters

Отмечается, что взрыв произошёл на арабском газопроводе между районами Думайра и Адры. В Миннефти не исключили, что взрыв мог быть «террористическим актом». В июле стало известно о взрыве двух бомб в Дамаске накануне парламентских выборов в Сирии.