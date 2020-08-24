Не менее 20 человек погибли во время бунта в тюрьме на Мадагаскаре

По меньшей мере 20 человек погибли во время бунта в тюрьме на юго-востоке острова Мадагаскар. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Отмечается, что 88-и из 357 заключённых удалось сбежать во время бунта. Правоохранительные органы смогли задержать лишь 39 беглецов.

По словам главы администрации исправительных учреждений района Надеж Патрисии Разафиндракалы, бунт «был очень хорошо организован».

В мае стало известно, что по меньшей мере 17 заключённых были застрелены и ещё девять получили ранения в ходе беспорядков в тюрьме в венесуэльском городе Гуанаре.