Не менее 20 человек погибли во время бунта в тюрьме на Мадагаскаре

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По меньшей мере 20 человек погибли во время бунта в тюрьме на юго-востоке острова Мадагаскар. Об этом сообщила радиостанция RFI.
Не менее 20 человек погибли во время бунта в тюрьме на Мадагаскаре
  • Reuters

Отмечается, что 88-и из 357 заключённых удалось сбежать во время бунта. Правоохранительные органы смогли задержать лишь 39 беглецов.

По словам главы администрации исправительных учреждений района Надеж Патрисии Разафиндракалы, бунт «был очень хорошо организован».

В мае стало известно, что по меньшей мере 17 заключённых были застрелены и ещё девять получили ранения в ходе беспорядков в тюрьме в венесуэльском городе Гуанаре.

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