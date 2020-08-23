В Перу 13 человек погибли при давке на несанкционированной дискотеке

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В Перу не менее 13 человек погибли в результате давки на несанкционированной дискотеке, проходившей в развлекательном заведении с нарушением ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сообщило МВД страны.
В Перу 13 человек погибли при давке на несанкционированной дискотеке
  • Reuters

Согласно заявлению в Twitter ведомства, около 21:00 22 августа (05:00 23 августа мск) в полицию сообщили о неразрешённой вечеринке с участием 120 человек в развлекательном заведении в районе провинции Лима.

Как только к зданию прибыло спецподразделение полиции, собравшиеся стали разбегаться, из-за чего произошла давка, в результате которой погибли люди.

Среди пострадавших — три сотрудника полиции.

Задержаны 23 человека. Личности организаторов мероприятия и владельца заведения устанавливаются.

В январе при давке в ходе церемонии прощания с убитым американскими военными генералом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани погибли 56 человек.

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