Трамп приказал оказать Калифорнии федеральную помощь

Президент США Дональд Трамп распорядился оказать федеральную помощь властям штата Калифорния из-за лесных пожаров.

«Президент Дональд Трамп объявил, что на территории штата Калифорния произошло крупное стихийное бедствие, и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям властей штата из-за лесных пожаров, которые возникли 14 августа 2020 года», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, а также меры для поддержки пострадавших бизнесов.

Также сообщается, что оценка ущерба в штате ещё продолжается.

Ранее в Калифорнии был объявлен режим ЧС из-за природных пожаров, которые начались в результате сильной жары и ударов молний.