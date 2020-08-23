Трамп приказал оказать Калифорнии федеральную помощь

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп распорядился оказать федеральную помощь властям штата Калифорния из-за лесных пожаров.
Трамп приказал оказать Калифорнии федеральную помощь
  • Reuters

«Президент Дональд Трамп объявил, что на территории штата Калифорния произошло крупное стихийное бедствие, и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям властей штата из-за лесных пожаров, которые возникли 14 августа 2020 года», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, а также меры для поддержки пострадавших бизнесов.

Также сообщается, что оценка ущерба в штате ещё продолжается.

Ранее в Калифорнии был объявлен режим ЧС из-за природных пожаров, которые начались в результате сильной жары и ударов молний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить