В Сербии число случаев коронавируса достигло 30 548
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии увеличилось за сутки на 170 и составило 30 548.
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
За всё время 695 человек с коронавирусом скончались.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.
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