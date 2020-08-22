В Сербии число случаев коронавируса достигло 30 548

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии увеличилось за сутки на 170 и составило 30 548.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

За всё время 695 человек с коронавирусом скончались.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.