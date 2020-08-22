Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.

В общей сложности Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над территорией площадью свыше 2 тыс. кв. км, что более чем в десять раз превышает современную территорию княжества, отмечают авторы статьи.

Речь идёт, в частности, о барочной резиденции Вальтице и неоготическом замке Леднице, входящих в список Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Для нас незаконное применение чехословацких указов и его последствия остались нерешённым вопросом», — заявила глава МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.

По её словам, конфискация территорий без компенсаций неприемлема.

В то же время замглавы МИД Чехии Мартин Смолек отметил, что этот вопрос не должен рассматриваться в ЕСПЧ, так как организация была создана позднее.