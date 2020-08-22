В Южном Судане при крушении самолёта погибли 17 человек

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По меньшей мере 17 человек погибли в результате авиакатастрофы в Южном Судане. По данным «Синьхуа», грузовой самолёт разбился после вылета из аэропорта Джуба.
В Южном Судане при крушении самолёта погибли 17 человек
  • Reuters

Как уточняется, один человек выжил, он госпитализирован в критическом состоянии.

Самолёт авиакомпании South West Aviation разбился после взлёта недалеко от жилого района, на месте крушения произошёл пожар, сообщает агентство.

На борту грузового самолёта находились мотоциклы, запасные части, продукты питания и зарплаты сотрудников НПО, рассказал директор международного аэропорта Джуба Кур Куол.

Власти начали расследование аварии.

В январе в результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек.

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