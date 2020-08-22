Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

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Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США
  • Reuters

«Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезён и на западное побережье, и на восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско», — заявил он в интервью РБК.

В то же время, по мнению Чумакова, американские власти не вводили жёстких ограничительных мер, чтобы сдержать распространение коронавируса.

«В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединённых Штатах такого нет», — пояснил вирусолог.

При этом он отметил, что большая часть населения соблюдает масочный режим и не посещает места массового скопления людей.

Кроме того, ситуация с распространением коронавируса складывается по-разному в каждом штате. 

«Кривая заболеваемости в США складывается из многих кривых по каждому штату... Поэтому, когда вы смотрите на кривую в Соединённых Штатах, вы видите две волны. Это вовсе не означает, что это две волны реальные, просто разные штаты начали заболевать в разное время», — рассказал специалист.

В частности, в Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире, Массачусетсе ситуация уже стабилизировалась, а в Калифорнии, Флориде, Техасе «эпидемия только началась», заключил он.

По последним данным, в США зафиксировано 5,6 млн случаев коронавируса, что больше, чем во всех остальных странах мира.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден пообещал жёсткие меры по предотвращению распространения коронавируса в случае своего избрания.

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