Израиль нанёс удары по военному объекту ХАМАС в ответ на обстрел
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«После того как ранее этим вечером (20 августа. — RT) по Израилю из Газы была выпущена серия ракет, наши ВВС в ответ нанесли удар по военному комплексу ХАМАС в Газе, который использовался для производства ракетных боеприпасов», — говорится в заявлении в Twitter.
В Израиле подчеркнули, что считают движение ХАМАС ответственным за все атаки из Газы.
Ранее армия Израиля сообщила о перехвате двух ракет из сектора Газа.