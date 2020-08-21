Израиль нанёс удары по военному объекту ХАМАС в ответ на обстрел

Израильские ВВС нанесли удары по военному объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила Армия обороны Израиля.

«После того как ранее этим вечером (20 августа. — RT) по Израилю из Газы была выпущена серия ракет, наши ВВС в ответ нанесли удар по военному комплексу ХАМАС в Газе, который использовался для производства ракетных боеприпасов», — говорится в заявлении в Twitter.

В Израиле подчеркнули, что считают движение ХАМАС ответственным за все атаки из Газы.

Ранее армия Израиля сообщила о перехвате двух ракет из сектора Газа.