Эксперт оценил ситуацию в Мали

Руководитель центра российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов оценил ситуацию в Мали.

«Мали — достаточно близкий партнёр и во времена СССР, и сейчас. Мали граничит с Алжиром, Ливией, Сенегалом, где у нас тоже большие интересы. Мы сотрудничаем с Мали более 60 лет, оказываем большую поддержку», — напомнил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, ситуация в Западной Африке непростая и события в Мали повлияют на многие страны.

Ранее арестованный мятежными военными президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства. Сообщалось, что россияне при перевороте в Мали не пострадали.