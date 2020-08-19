Эксперт оценил ситуацию в Мали

Короткая ссылка
Руководитель центра российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов оценил ситуацию в Мали.
Эксперт оценил ситуацию в Мали
  • Reuters

«Мали — достаточно близкий партнёр и во времена СССР, и сейчас. Мали граничит с Алжиром, Ливией, Сенегалом, где у нас тоже большие интересы. Мы сотрудничаем с Мали более 60 лет, оказываем большую поддержку», — напомнил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, ситуация в Западной Африке непростая и события в Мали повлияют на многие страны.

Ранее арестованный мятежными военными президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства. Сообщалось, что россияне при перевороте в Мали не пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить