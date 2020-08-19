Африканский союз осудил военный мятеж в Мали

Африканский союз осудил смену правительства в Мали мятежниками и призвал немедленно освободить из-под стражи президента страны и других официальных лиц.

«Мы призываем к немедленному восстановлению гражданского правления и немедленному возвращению военных в свои казармы. Мы требуем немедленного освобождения из-под стражи президента Мали, главы правительства, министров и других должностных лиц», — приводит ТАСС заявление президента ЮАР Сирила Рамапосы, который в настоящее время председательствует в Африканском союзе.

Также Рамапоса призвал африканских лидеров и всё международное сообщество осудить и отвергнуть неконституционную смену военными правительства и помочь народу Мали вернуться к гражданскому и демократическому правлению.

Ранее арестованный мятежными военными президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства. Сообщалось, что россияне при перевороте в Мали не пострадали.