Африканский союз осудил военный мятеж в Мали

Короткая ссылка
Африканский союз осудил смену правительства в Мали мятежниками и призвал немедленно освободить из-под стражи президента страны и других официальных лиц.
Африканский союз осудил военный мятеж в Мали
  • Reuters

«Мы призываем к немедленному восстановлению гражданского правления и немедленному возвращению военных в свои казармы. Мы требуем немедленного освобождения из-под стражи президента Мали, главы правительства, министров и других должностных лиц», — приводит ТАСС заявление президента ЮАР Сирила Рамапосы, который в настоящее время председательствует в Африканском союзе.

Также Рамапоса призвал африканских лидеров и всё международное сообщество осудить и отвергнуть неконституционную смену военными правительства и помочь народу Мали вернуться к гражданскому и демократическому правлению.

Ранее арестованный мятежными военными президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства. Сообщалось, что россияне при перевороте в Мали не пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить