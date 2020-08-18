В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 476 660

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 476 660.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии 14 089 человек выздоровели, выявлено 8 328 новых случаев, а также зафиксировано 275 летальных исходов.

Отмечается, что всего в стране 301 525 человек выздоровели, 15 372 пациента с COVID-19 скончались.

Ранее правительство Колумбии приняло решение о продлении общенационального карантина до 30 августа.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.