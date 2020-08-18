Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо

Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийской провинции Алеппо.

«Зафиксировано три обстрела населённых пунктов Мизназ, Урум-эс-Сугра, Урум-эль-Кубра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Он сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Ракка, Хасеке и Дейр-эз-Зор.

Также силами армейской авиации проведено очередное воздушное патрулирование.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.