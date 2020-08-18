Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо
- Reuters
«Зафиксировано три обстрела населённых пунктов Мизназ, Урум-эс-Сугра, Урум-эль-Кубра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого.
Он сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Ракка, Хасеке и Дейр-эз-Зор.
Также силами армейской авиации проведено очередное воздушное патрулирование.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.