Число выявленных случаев коронавируса в Турции превысило 250 тысяч

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В Турции за сутки выявили 1233 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
Число выявленных случаев коронавируса в Турции превысило 250 тысяч
  • Reuters

Отмечается, что общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 250 542.

За сутки в Турции умерли 22 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, всего скончались 5996 человек.

Кроме того, число вылечившихся от COVID-19 превысило 231 тыс.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что министерство проведёт самую масштабную проверку соблюдения противоэпидемических правил по всей Турции в рамках борьбы с коронавирусом.

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