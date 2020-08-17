Число выявленных случаев коронавируса в Турции превысило 250 тысяч

В Турции за сутки выявили 1233 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.

Reuters

Отмечается, что общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 250 542. За сутки в Турции умерли 22 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, всего скончались 5996 человек. Кроме того, число вылечившихся от COVID-19 превысило 231 тыс. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что министерство проведёт самую масштабную проверку соблюдения противоэпидемических правил по всей Турции в рамках борьбы с коронавирусом.