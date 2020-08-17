Число выявленных случаев коронавируса в Турции превысило 250 тысяч
- Reuters
Отмечается, что общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 250 542.
За сутки в Турции умерли 22 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, всего скончались 5996 человек.
Кроме того, число вылечившихся от COVID-19 превысило 231 тыс.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что министерство проведёт самую масштабную проверку соблюдения противоэпидемических правил по всей Турции в рамках борьбы с коронавирусом.