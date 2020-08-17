В Пентагоне опровергли сообщение об авиаударе по сирийским военным

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Американцы не наносили авиаудар по сирийским военным в провинции Хасеке. Об этом говорится в заявлении пресс-службы штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.
В Пентагоне опровергли сообщение об авиаударе по сирийским военным
  • AFP

Отмечается, что международная группа подошла к КПП, который контролировали силы, поддерживающие президента Сирии Башара Асада.

«После того как патруль получил безопасный проход от прорежимных сил, он попал под обстрел из стрелкового оружия от лиц в окрестностях КПП. Военные открыли ответный огонь в целях самообороны. Коалиция не наносила авиаудар», — приводит текст сообщения официальный представитель операции полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

Ранее агентство SANA сообщило о гибели одного сирийского военного и двух пострадавших в результате удара американского самолёта вблизи сирийского города Эль-Камышлы.

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