В Пентагоне опровергли сообщение об авиаударе по сирийским военным
- AFP
Отмечается, что международная группа подошла к КПП, который контролировали силы, поддерживающие президента Сирии Башара Асада.
«После того как патруль получил безопасный проход от прорежимных сил, он попал под обстрел из стрелкового оружия от лиц в окрестностях КПП. Военные открыли ответный огонь в целях самообороны. Коалиция не наносила авиаудар», — приводит текст сообщения официальный представитель операции полковник Майлс Кэггинс в Twitter.
Ранее агентство SANA сообщило о гибели одного сирийского военного и двух пострадавших в результате удара американского самолёта вблизи сирийского города Эль-Камышлы.