В Канаде осквернили памятник экс-премьеру Пьеру Трюдо
- globallookpress.com
«Администрации города стало известно, что статуя бывшего премьер-министра Пьера Трюдо подверглась нападению вандалов в одном из парков нашего города... Работники коммунального хозяйства очистили статую», — говорится в сообщении администрации в Twitter.
Мэр города Маурицио Бевилакуа выразил разочарование в связи с данным актом вандализма.
Полиция начала расследование.
В конце июня американский президент Дональд Трамп подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм.