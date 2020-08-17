В Канаде осквернили памятник экс-премьеру Пьеру Трюдо

В канадском городе Вон (Онтарио) осквернили памятник бывшему премьер-министру, отцу нынешнего главы правительства Джастина Трюдо Пьеру Эллиоту Трюдо, сообщает городская администрация.

«Администрации города стало известно, что статуя бывшего премьер-министра Пьера Трюдо подверглась нападению вандалов в одном из парков нашего города... Работники коммунального хозяйства очистили статую», — говорится в сообщении администрации в Twitter.

Мэр города Маурицио Бевилакуа выразил разочарование в связи с данным актом вандализма.

Полиция начала расследование.

В конце июня американский президент Дональд Трамп подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм.