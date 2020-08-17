Число летальных исходов от коронавируса в США превысило 170 тысяч

Короткая ссылка
В США зафиксировано более 170 тыс. смертей от последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Число летальных исходов от коронавируса в США превысило 170 тысяч
  • Reuters

По последним данным, в Соединённых Штатах скончались 170 019 пациентов с коронавирусом.

COVID-19 выявлен у 5 401 167 человек.

Согласно подсчётам университета, США находятся на первом месте по числу смертей от коронавирусной инфекции. Далее следуют Бразилия (107 852), Мексика (56 543), Индия (49 980), Великобритания (46 791), Италия (35 396) и Франция (30 410).

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал прекратить политизировать ситуацию с распространением коронавируса в США и мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить