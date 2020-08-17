Число летальных исходов от коронавируса в США превысило 170 тысяч

В США зафиксировано более 170 тыс. смертей от последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, в Соединённых Штатах скончались 170 019 пациентов с коронавирусом.

COVID-19 выявлен у 5 401 167 человек.

Согласно подсчётам университета, США находятся на первом месте по числу смертей от коронавирусной инфекции. Далее следуют Бразилия (107 852), Мексика (56 543), Индия (49 980), Великобритания (46 791), Италия (35 396) и Франция (30 410).

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал прекратить политизировать ситуацию с распространением коронавируса в США и мире.