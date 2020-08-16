В Палестине выявили более 380 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Палестине за прошедшие сутки зафиксировали более 380 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Палестине выявили более 380 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«Двое граждан скончались, выявлен 381 новый случай коронавируса на палестинских территориях. 450 пациентов полностью выздоровели за последние сутки», — указала она.

Всего, согласно данным ведомства, в стране за всё время выявили 21 935 случаев коронавируса и 121 летальный случай из-за COVID-19.

Ранее ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 1-го МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал ситуацию с COVID-19 в мире сложной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить