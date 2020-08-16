В Палестине выявили более 380 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом заявила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
«Двое граждан скончались, выявлен 381 новый случай коронавируса на палестинских территориях. 450 пациентов полностью выздоровели за последние сутки», — указала она.
Всего, согласно данным ведомства, в стране за всё время выявили 21 935 случаев коронавируса и 121 летальный случай из-за COVID-19.
Ранее ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 1-го МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал ситуацию с COVID-19 в мире сложной.