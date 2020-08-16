В Палестине выявили более 380 случаев коронавируса за сутки

В Палестине за прошедшие сутки зафиксировали более 380 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«Двое граждан скончались, выявлен 381 новый случай коронавируса на палестинских территориях. 450 пациентов полностью выздоровели за последние сутки», — указала она.

Всего, согласно данным ведомства, в стране за всё время выявили 21 935 случаев коронавируса и 121 летальный случай из-за COVID-19.

Ранее ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 1-го МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал ситуацию с COVID-19 в мире сложной.