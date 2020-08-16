Число жертв коронавируса в Иране превысило 19,6 тысячи

Глава департамента по связям с общественностью Минздрава Ирана Сима Садат Лари заявила, что число умерших от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 19,6 тыс.

Об этом сообщает ISNA.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 2133 новых случая коронавирусной инфекции, в результате чего общее число больных достигло 343 203.

Также за прошедшие 24 часа в Иране умерли 147 пациентов с COVID-19, суммарное число скончавшихся достигло 19 639.

Ранее в Иране ввели обязательное ношение масок.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.