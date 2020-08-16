В Турции Байдена обвинили в высокомерии и лицемерии

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в высокомерии и лицемерии.
В Турции Байдена обвинили в высокомерии и лицемерии
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Аналитика Байдена по Турции основана на чистом невежестве, высокомерии и лицемерии. Времена, когда Турция действовала по чужой указке, прошли. Но если вы всё ещё думаете, что можете попробовать, то пожалуйста. Вы заплатите за это», — написал он.

Как указывает РИА Новости, соответствующий комментарий связан с тем, что ранее Байден пообещал оказывать давление на Анкару и поддерживать турецкую оппозицию в случае своей победы на президентских выборах в США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай завладеет Соединёнными Штатами, если Байден победит на президентских выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить