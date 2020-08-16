В Турции Байдена обвинили в высокомерии и лицемерии
- Reuters
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Аналитика Байдена по Турции основана на чистом невежестве, высокомерии и лицемерии. Времена, когда Турция действовала по чужой указке, прошли. Но если вы всё ещё думаете, что можете попробовать, то пожалуйста. Вы заплатите за это», — написал он.
Как указывает РИА Новости, соответствующий комментарий связан с тем, что ранее Байден пообещал оказывать давление на Анкару и поддерживать турецкую оппозицию в случае своей победы на президентских выборах в США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай завладеет Соединёнными Штатами, если Байден победит на президентских выборах.